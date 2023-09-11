وزير الإسكان: هدفنا تخفيض أسعار الوحدات لتكون ما بين 500 ألف إلى 1.2 مليون

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أنها تستهدف أن تكون الأسعار أقل من المتوقع، بحيث يبلغ سعر الوحدة بين 500 ألف إلى 1.2 مليون ريال.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية"، على هامش معرض "سيتي سكيب" العالمي، مبينًا أنه من أجل أن نساعد الأسر السعودية في التملك الأول، نقدم اليوم أكثر من تسع باقات مختلفة، مشيرًا: عملنا كثيرًا على تخفيض أسعار الوحدات السكنية، بحيث تكون أسعارها أقل من المتوقع، ونستهدف سعرًا للوحدة بين 500 ألف إلى 1.2 مليون ريال.
وكانت وزارة الإسكان قد انتهجت مؤخرًا جملة من الإصلاحات؛ من أجل سهولة تملّك المواطن للمسكن الأول وتراجع الأسعار وجعلها في متناول الجميع، ومنها تحويل الدعم لمصفوفة، وضخ المزيد من الأراضي لمشاريع الإسكان، وتوسيع نطاق رسوم الأراضي البيضاء وغيرها.
ونقلًا عن قناة "العربية"، قال "الحقيل": إن الوزارة تعمل على دعم الأسر لتملك المنازل ضمن خطتها الاستراتيجية التي تعتمد على 9 باقات؛ منها تخفيض سعر الوحدات السكنية، والاتفاق مع البنوك على تخفيض تكلفة القرض العقاري وغيرها.
وأوضح أن أسعار الفائدة تمثل عاملًا مؤثرًا وتحديًا كبيرًا للقطاع العقاري، فيما لم يتأثر التضخم في المملكة بشكل كبير مثل العديد من الدول، ويظل التضخم عند 2.4 - 2.5%، بينما يظل سعر الفائدة عنصرًا مهمًا جدًا؛ لأنها أصبحت مرتفعة حاليًا.
وقال "الحقيل": إن الوزارة عملت مع البنوك السعودية على توفير باقات، على أن تضمن شركة الضمانات المملوكة من الصندوق العقاري تقليل مخاطر القرض العقاري لتخفيض تكلفة القرض.
وأضاف أن الشركة السعودية لإعادة التمويل ضخّت أكثر من 30 مليار ريال عبر إعادة ضخ السيولة في البنوك السعودية، ونعمل على مشروع تحفيزي مع البنوك لضخ بعض الودائع لتعطي تكلفة إقراض منخفضة جدًا للمواطنين.
وأوضح أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع مع البرامج المطبقة، وأكد على الاستمرار في ضخ باقات جيدة تلبي رغبات المواطنين.