وزير الإسكان: هدفنا تخفيض أسعار الوحدات لتكون ما بين 500 ألف إلى 1.2 مليون

جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية"، على هامش معرض "سيتي سكيب" العالمي، مبينًا أنه من أجل أن نساعد الأسر السعودية في التملك الأول، نقدم اليوم أكثر من تسع باقات مختلفة، مشيرًا: عملنا كثيرًا على تخفيض أسعار الوحدات السكنية، بحيث تكون أسعارها أقل من المتوقع، ونستهدف سعرًا للوحدة بين 500 ألف إلى 1.2 مليون ريال.