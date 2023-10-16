خلال الأسبوع.. "هيئة المواصفات" تُطلق خدمة جديدة تختص بمواعيد طلبات إعادة فحص المركبات

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس المهندس وائل الذياب، عن أن الهيئة ستطلق خلال هذا الأسبوع خدمة مخصّصة تمكّن أصحاب طلبات إعادة الفحص للمركبات من الحصول على مواعيد بميزة خاصة.
وأوضح الذياب، في حديثه لـ "سبق"، أن مدينة جدة تضم ثلاثة مواقع تقدّم خدمات الفحص في جنوب جدة وشمالها وفي مركز عسفان شمال شرق المحافظة، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيد الحصول على موعد في أحد المواقع المشار إليها.
وكانت "سبق" قد تلقت شكاوى من مراجعي مراكز الفحص الدوري بجدة أبدوا خلالها تذمرهم من الحجوزات وعدم توافرها إلا بتواريخ بعيدة وأيضاً عند إعادة الفحص بعد تعثر اجتياز المركبة، حيث يصر العاملون في مراكز الفحص على ضرورة عمل موعد آخر حتى ولو كانت الملاحظة بسيطة مما يؤخّر سرعة فحص المركبة.