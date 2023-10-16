خلال الأسبوع.. "هيئة المواصفات" تُطلق خدمة جديدة تختص بمواعيد طلبات إعادة فحص المركبات

وكانت "سبق" قد تلقت شكاوى من مراجعي مراكز الفحص الدوري بجدة أبدوا خلالها تذمرهم من الحجوزات وعدم توافرها إلا بتواريخ بعيدة وأيضاً عند إعادة الفحص بعد تعثر اجتياز المركبة، حيث يصر العاملون في مراكز الفحص على ضرورة عمل موعد آخر حتى ولو كانت الملاحظة بسيطة مما يؤخّر سرعة فحص المركبة.