"فلاورد" تحصد جائزة الشرق الأوسط للتميز الإلكتروني

وحضر الاحتفال مجموعة من أعضاء الإدارة في فلاورد، واستلم الجائزة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا السيد ضياء حمزة، الذي قال: "يسعدني الحضور اليوم لتسلم الجائزة بالأصالة عن نفسي وفريق فلاورد المسؤول عن ابتكار هذه التقنية الفريدة من نوعها والتي تتميز بسرعتها الفائقة التي لا نظير لها. فقد سعى الفريق منذ تأسيس الشركة على تقديم عدة ابتكارات من شأنها تسهيل تجربة العملاء وميزة "وصّل مشاعرك" كانت من أوائل الابتكارات التي عملنا على تطويرها. أود أن أشكر جميع أعضاء فريق التكنولوجيا على جهودهم وإدارة فلاورد على دعمهم المتواصل وخلق بيئة تشجّع الابتكار والابداع."