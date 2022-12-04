"الهلال الأحمر": مازلنا نعاني بسبب التجمهر وأتمنى وجود نظام يعاقب المتجمهرين حول الحوادث

كشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي، نايف العتيبي عن إمكانية هبوط طائرات الإسعاف الجوي في أي مكان آمن ومؤمن من الجهات الأمنية بمساحة محددة لا تشكل خطرًا على الطيار، وذلك خلال نقل الحالات الإسعافية بهدف إنقاذ حياة المصابين بأسرع وقت ممكن.
وأشار لبرنامج ياهلا إلى أنه بنهاية عام 2023 سيكون الإسعاف الجوي يغطي جميع مناطق المملكة وقال "الهدف بنهاية 2023 تغطية 13 منطقة بالمملكة بـ15 طائرة. ولفت إلى أنه منذ إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير عام 2022 تم نقل 409 حالات.
وأكد أن التّجمهر من أبرز معوقات الإسعاف الجوي، داعيًا الجميع في هذا الخصوص إلى الوعي بأهمية إنقاذ حياة الآخرين من خلال تعلم الإسعافات الاولية وعدم إعاقة حركة سيارة الإسعاف، متمنيًا وجود نظام يعاقب المتجمهرين حول الحوادث.
وأوضح أن طائرات الإسعاف الجوي هي طائرة هليكوبتر لكن بتجهيزات طبية خاصة للتعامل مع الحالات الإسعافية أثناء النقل الجوي، مضيفًا نستهدف أن نصل إلى الحالة التي تحتاج إلى إسعاف في فترة لا تتجاوز 10 دقائق.
وبخصوص مخالفة صاحب السيارة الذي يقطع إشارة المرور من أجل فتح الطريق لسيارة الإسعاف، بيَّن مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بالهلال الأحمر أنه يفترض ألا يخالف، بشرط ألا يعرّض نفسه والآخرين للخطر بقطع الإشارة، مضيفًا عن وجود اتفاقية بين الهلال ونظام "ساهر": حاليًا لا تحضرني الاتفاقية ولكن هناك شيء على الطريق بهذا الخصوص.