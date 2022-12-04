"الهلال الأحمر": مازلنا نعاني بسبب التجمهر وأتمنى وجود نظام يعاقب المتجمهرين حول الحوادث

وبخصوص مخالفة صاحب السيارة الذي يقطع إشارة المرور من أجل فتح الطريق لسيارة الإسعاف، بيَّن مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات بالهلال الأحمر أنه يفترض ألا يخالف، بشرط ألا يعرّض نفسه والآخرين للخطر بقطع الإشارة، مضيفًا عن وجود اتفاقية بين الهلال ونظام "ساهر": حاليًا لا تحضرني الاتفاقية ولكن هناك شيء على الطريق بهذا الخصوص.