برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. اختتام بطولة موسم جدة الدولية للموتوسيرف

يُذكر أن "موسم جدة 2024" يمثِّل حدثاً شديد الأهمية، لمِا له من دورٍ كبيرٍ في جذب الزوار، وكذلك تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، حيث يعمل "موسم جدة 2024" على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار، ولمزيد من المعلومات عن فعاليات وانشطة موسم جدة 2024 يمكن زيارة منصة فعاليات السعودية على الرابط: https://saudievents.sa/jeddahSeason.html?interests=&seasons=55&zones=&date=&search= .

