اليوم العالمي للمعلم.. "العاصمي": المعلمون شركاء حقيقيون في بناء مستقبل الأوطان

وشدد على أن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعلومات والمعرفة، بل يتعداه إلى تشكيل شخصيات الطلاب وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق أحلامهم وأحلام أوطانهم، وقال إن المعلمين شركاء حقيقيون في بناء مستقبل الأوطان، ويستحقون كل التقدير والاحترام لما يبذلونه من جهد في سبيل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم، وقال العاصمي : نحن نعلم جيدًا التحديات التي تواجهونها في ظل التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، ولكننا نثق ثقة تامة بقدرتكم في مواجهة تلك التحديات بما تقدمونه من حلول مبدعة، ومبادرات مبتكرة.