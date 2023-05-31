عبر 14 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً.. "الصحة" تُكمل استعدادها لخدمة الحجاج

وأضافت: تُعد الخدمات الصحية في منافذ دخول الحجاج هي خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن الصحي للحج، إضافة الى متابعة الإجراءات الاحترازية وفقاً للمستجدات الوبائية واللوائح الصحية الدولية التي تطبق على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائل النقل، وتشمل تحديث الاشتراطات والإرشادات والنصائح الصحية للحج، التي تبنى على الوضع الوبائي العالمي، شاملة الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل إصدار تأشيرة الحج التي يتم تزويد جميع الدول بها قبل بدء موسم الحج، وتعميمها على جميع الجهات المختصة داخل المملكة، ومن ثم التقييم الصحي الدقيق للمسافرين حين وصولهم إلى المنافذ، يتضمن ذلك الكشف عن أعراض الأمراض المعدية، والتاريخ الصحي للمسافرين، إضافة إلى التوعية والإرشادات الصحية للراغبين في تأدية فريضة الحج، كما تقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة في الدول التي يقدم منها الحجاج في مجال تطبيق الاشتراطات الصحية.