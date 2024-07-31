لأول مرة بمعرض المدينة للكتاب.. مركز الأمير محمد بن سلمان لـ"الخط العربي" يستعرض إستراتيجيته الجديدة

شاركت مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، إحدى مبادرات وزارة الثقافة، بعرض إستراتيجيتها الجديدة التي أطلقت في ديسمبر 2021م، عقب تغيير اسمها السابق "دار القلم" في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، وذلك بجناحٍ خاصٍ يُبرز جهودها في الاعتناء بالخط العربي، والارتقاء بفنونه والتعريف بجمالياته لكونه وسيلة تواصل عالمية عابرة للثقافات في مجال التراث والفنون والعمارة والتصميم، مع تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وتأثيرها في الحفاظ على موروث الخط العربي وتطويره.