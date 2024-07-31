لأول مرة بمعرض المدينة للكتاب.. مركز الأمير محمد بن سلمان لـ"الخط العربي" يستعرض إستراتيجيته الجديدة

شاركت مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، إحدى مبادرات وزارة الثقافة، بعرض إستراتيجيتها الجديدة التي أطلقت في ديسمبر 2021م، عقب تغيير اسمها السابق "دار القلم" في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، وذلك بجناحٍ خاصٍ يُبرز جهودها في الاعتناء بالخط العربي، والارتقاء بفنونه والتعريف بجمالياته لكونه وسيلة تواصل عالمية عابرة للثقافات في مجال التراث والفنون والعمارة والتصميم، مع تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وتأثيرها في الحفاظ على موروث الخط العربي وتطويره.
وفي التفاصيل، تعود بدايات التأسيس إلى رغبة مجموعة من المفكرين وطلاب العلم في إيجاد كلية شرعية وإسلامية في المدينة المنورة، إلى أن قام الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بشراء الموقع وإيقافه لخدمة الدين وطلاب العلم.
وواصل ولاة الأمر سلسلة العناية بالدار كوجهة شرعية وإسلامية حتى أمر الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، في عام 1982م، بجعله مقراً جديداً لثانوية طيبة، ثم بناء على قرار وزير التعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، في العام 2010م تحول المبنى إلى مدرسة مخصصة لتعليم الخط العربي تحت اسم "دار القلم"، وأُدرج المركز ليكون موقعاً تراثياً وطنياً داخل المملكة.
ويسعى المركز في جهوده إلى عرض محتوى تعريفي لزوّار المعرض، وترسيخ مكانة المركز كمرجع عالمي يُعنى بحماية إرث الخط العربي، وذلك من خلال صناعة تجربة حيّة تستهدف حواس الزائر، وتعكس ركائزه في المعرفة والتطوير، وتنمية المواهب، والأعمال والفرص، والابتكار، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال الخط العربي، وعكس أهمية وقيمة الخط العربي حضارياً وتاريخياً.
وتشارك مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، بعشرة برامج تهدف إلى تمكين المركز من تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومنها: برنامج وحدة البحث والأرشفة المتخصصة في محاور متعلقة بالخط العربي، وبرنامج وحدة تطوير المعايير المتعلقة بالخط العربي، وبرنامج تعلم الخط العربي (إجازات وبرامج تعليمية مستقلة)، وبرنامج الأنشطة المجتمعية ذات الصلة بالخط العربي، والجمعية الدولية للخط العربي، وملتقى ومقر أعمال "دار القلم" للخطّاطين في المدينة المنورة، وحاضنة الأعمال المرتبطة بالخط العربي، ووحدة الابتكار والتكنولوجيا في مجال الخط العربي وغيرها.
يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يُقام هذا العام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، ويفتح أبوابه للزوار طيلة أيامه السبعة من الساعة الثانية مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل.