دولة قامت بمشروعين أساسيين.. "آل الشيخ": يوم التأسيس "ولاء الشعب لقيادته سر القوة"

وتفصيلًا قال الوزير: "لا شك أن الذكرى الخالدة لتأسيس المملكة العربية السعودية قبل 3 قرون، تمر علينا كل سنة لترسخ في أبناء هذه البلاد عظيم شأنها، وتُحيي فيهم مشاعر الفخر والاعتزاز، وتجدد لديهم الإحساس بالنعم الكبيرة التي منحها الله، عزّ وجل، لهذه البلاد وقيادتها وشعبها؛ وذلك لما يحتويه تاريخها من مواقف وبطولات وتضحيات وأحداث مشرفة مرّت بها جعلت منها أنموذجًا فريدًا متميزًا في نشأة الدول وتأسيسها، كما أنّها تروي لنا قصةَ مؤسس هذه البلاد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، ونستلهم منها جميعًا النهج القويم الذي حقّق لها النجاح والاستمرار إلى هذا اليوم، والذي من أهم عناصره الإرادة والعزيمة المقرونة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وإعلاء كلمته، ونصرة دينه؛ حيث سار على هذا النهج المبارك أبناء وأحفاد الإمام محمد بن سعود من الأئمة والملوك في جميع مراحل الدولة السعودية، والتي كانت سببًا بعد فضل الله، عز وجل، في بقاء هذه الدولة المباركة قائمة إلى يومنا هذا متمسكة بمبادئها التي قامت عليها، وأخذت بأسباب النمو والتقدم والتطور الذي يخدم رسالتها، والتي تعكس حقيقة الإسلام وعقيدته الصافية النقية، وأنه دين رحمة يدعو للتآلف والتعايش، وسعي حكامها على خدمة أبناء هذه البلاد والمقيمين على أرضها وتوفير سبل العيش الكريم لهم".