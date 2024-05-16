"فيديو الأمير سلطان وفرحة تخرج".. لحظات لم يتمالك فيها "أمير تبوك" دموعه

"ماذا أقول عن فهد بن سلطان؟! كل ما أقوله إن الله سبحانه وتعالى يوفقه لكل عمل خير ويسد به عملاً صالحًا لمواطننا الكرام".. كلمات قالها سمو ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قبل 20 عامًا أثناء تأسيس جامعة فهد بن سلطان بتبوك، وكان لها الأثر الكبير في نفس الأمير فهد بن سلطان حيث لم يتمالك دموعه أثناء عرض الجامعة للفيديو في حفل التخرج مساء أمس، في اللحظات التي يشاهد أبناءه وبناته وفرحهم بالتخرج.