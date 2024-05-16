"فيديو الأمير سلطان وفرحة تخرج".. لحظات لم يتمالك فيها "أمير تبوك" دموعه

"ماذا أقول عن فهد بن سلطان؟! كل ما أقوله إن الله سبحانه وتعالى يوفقه لكل عمل خير ويسد به عملاً صالحًا لمواطننا الكرام".. كلمات قالها سمو ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قبل 20 عامًا أثناء تأسيس جامعة فهد بن سلطان بتبوك، وكان لها الأثر الكبير في نفس الأمير فهد بن سلطان حيث لم يتمالك دموعه أثناء عرض الجامعة للفيديو في حفل التخرج مساء أمس، في اللحظات التي يشاهد أبناءه وبناته وفرحهم بالتخرج.
وفي كلمته، أكد أمير منطقة تبوك أن "هذه الليالي ليالي الحصاد والتخرج هي أسعد ليالي لي في عملي هنا، وإن كان لي شيء أفتخر فيه وأسعد فيه فهو مثل هذه الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي".
يُذكر أن الجامعة أطلقت على هذه الدفعة مسمى "دفعة فهد بن سلطان"؛ لما يوليه من اهتمام كبير وعناية - يحفظه الله- لأبناء المنطقة في مختلف المجالات حيث تعد هذه الدفعة رقم 16 لحملة البكالوريوس، والدفعة الـ11 لحملة الماجستير.
يُذكر أن جامعة فهد بن سلطان خطت خطوات حثيثة منذ 20 عامًا في تطوير وتنويع برامجها الدراسية وتعزيز شراكتها مع القطاعين العام والخاص في منطقة تبوك وخارجها في مجال التعليم والتدريب والأبحاث والخدمة المجتمعية، بما يعزز من قيمة الجامعة التنافسية ويخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل، والتي تأتي إيمانًا من الجامعة بدورها المحوري في مواكبة النهضة الشاملة التي تعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله.