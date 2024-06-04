الأولى من نوعها.. نجاح عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي بمستشفى الملك فهد بالخبر

تمكّن الفريق الطبي في مركز القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بقيادة الدكتور فهد المخدوم استشاري جراحة القلب؛ من إجراء أول عملية قلب مفتوح بنجاح باستخدام الروبوت الجراحي.
جاء ذلك بزرع 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 سنة يعاني من ذبحة صدرية، وتبيّن من القسطرة التشخيصية للقلب وجود تضيق شديد جديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، ويعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول.
وتمّت العملية بعناية ودقّة عالية من قبل فريق طبي متخصّص ومدرب على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعلى إثر هذا الإنجاز الطبي الكبير، يتوقّع أن يستفيد المرضى من فوائد تقنية الروبوت في تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية.
وتعتبر عمليات القلب المفتوح من العمليات الجراحية التي تتطلّب دقة وحرفية عالية؛ ولذلك تم تطوير تقنية الروبوت الجراحي لتساعد في تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقّة وفعالية؛ حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيه؛ مما يقلّل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.
ويعدُّ مركزُ القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أحدَ المراكز القليلة جدًّا في المملكة التي تقوم بمثل هذه العمليات، وأول مركز في المنطقة الشرقية يقوم بإجراء جراحة القلب المفتوح بالروبوت الجراحي.