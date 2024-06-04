الأولى من نوعها.. نجاح عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي بمستشفى الملك فهد بالخبر

جاء ذلك بزرع 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 سنة يعاني من ذبحة صدرية، وتبيّن من القسطرة التشخيصية للقلب وجود تضيق شديد جديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، ويعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول.