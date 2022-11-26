منذ انطلاق المونديال.. 700 مراجع لمستشفى سلوى والمركز الصحي والعيادات

بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى سلوى العام والمركز الصحي والعيادات الخارجية التابعة لتجمع الشرقية الصحي، منذ انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة، أكثر من 700 مراجع؛ فيما تراوحت الحالات ما بين خفيفة ومتوسطة.
وقال نائب الرئيس للخدمات الإكلينيكية المشتركة وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الصحي الدكتور مبارك الملحم: حالات المراجعين تنوعت بين خفيفة ومتوسطة، ولم تسجل أي حالات خطرة.
وأضاف "الملحم": المرضى راجعوا مختلف العيادات، التي كانت مُجهّزة بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة.
وأردف: المستشفى يعمل على رصد ومتابعة كل الحالات بمختلف تصنيفها، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام وعيادات المستشفى والمركز الصحي بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.
وتابع: المركز الصحي يعمل على مدار 24 ساعة بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؛ حيث تتواجد بها 4 عيادات من ضمنها عيادة الأسنان.
وأشاد "الملحم" بتميز جميع العاملين بالمستشفى والمركز، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية؛ معربًا عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع.
ونوه بمتابعة واهتمام الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، ودعمه المتواصل للمستشفى والمركز وكل الخدمات الصحية في المنفذ، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين وتحسين جودة العمل.