منذ انطلاق المونديال.. 700 مراجع لمستشفى سلوى والمركز الصحي والعيادات

بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى سلوى العام والمركز الصحي والعيادات الخارجية التابعة لتجمع الشرقية الصحي، منذ انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة، أكثر من 700 مراجع؛ فيما تراوحت الحالات ما بين خفيفة ومتوسطة.