مختص: المطاعم والمقاهي وصلت مرحلة الإغراق وستعود.. وهذه مشاريع مربحة

قال مستشار التسويق سعيد القحطاني، إن المطاعم والمقاهي وصلت مرحلة إغراق السوق، مشيراً إلى أنه من المتوقع خلال عام أو عامين رجوعها إلى عملية التوازن بعد ما شُوهد في الفترة الماضية القريبة من إغلاقات عددٍ من المقاهي والمطاعم، مؤكداً أن هذه عملية تصحيح وإعادة توازن في السوق.