مختص: المطاعم والمقاهي وصلت مرحلة الإغراق وستعود.. وهذه مشاريع مربحة

قال مستشار التسويق سعيد القحطاني، إن المطاعم والمقاهي وصلت مرحلة إغراق السوق، مشيراً إلى أنه من المتوقع خلال عام أو عامين رجوعها إلى عملية التوازن بعد ما شُوهد في الفترة الماضية القريبة من إغلاقات عددٍ من المقاهي والمطاعم، مؤكداً أن هذه عملية تصحيح وإعادة توازن في السوق.
ووجّه "القحطاني"؛ العازمين على فتح مشاريع تجارية بضرورة اختيار الموقع المناسب، وكذلك نموذج العمل، والتسويق، فهي أهم أسباب نجاح المشاريع التجارية، مع ضرورة وجود نموذج ودراسة السوق قبل فتح المشروع، فدراسة السوق مهمة، حيث تشمل احتياج السوق، واختبار السوق، ومعرفة المنافسين.
وقدّم مستشار التسويق أفكاراً لمشاريع ومحال تجارية مربحة، منها: مغاسل السيارات ومغاسل الملابس، والبقالات، والمشاريع التي تخص فئة الشباب من الجنسين.
وأوعز "القحطاني" سبب شكاوى عددٍ من أصحاب المحال التجارية من قلة المكاسب على الرغم من إقبال العملاء؛ إلى وجود هدرٍ وتسرُّب مالي، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وجود مدير تشغيل، ومحاسب تكاليف، مبيناً أن الهدر المالي قد يكون من الموردين أو سوء تخزين أو إهمال عماله.