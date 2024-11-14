"كنز البحر الأحمر".. الثقوب الزرقاء ملاذ آمن للعديد من الثدييات والأنواع الأخرى

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الثقوب الزرقاء تُعتبر ملاذًا آمنًا للعديد من الثدييات البحرية والأنواع الفطرية الأخرى، وذلك بفضل الخصائص الفريدة التي تتمتع بها.
وأفاد المركز أن الباحثين يواصلون دراسات متعمقة على الثقوب الزرقاء، ويعملون على إعداد خطط فعالة للحفاظ عليها وضمان استدامتها عبر الزمن، واصفًا هذه الثقوب بأنها "كنز البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنها من الظواهر الجيولوجية النادرة التي تتشكل على هيئة كهوف عمودية يمكن رؤيتها من سطح البحر على شكل حلقات.
وتسعى الدراسات الجارية إلى فهم الخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه المناطق، إلى جانب التكوين الجيولوجي لها، وتحديد أنواع الكائنات الفطرية المستوطنة فيها وسبل حمايتها، كما تشمل الأبحاث معرفة العوامل المؤثرة في وصول الكائنات إلى هذه الثقوب الزرقاء.