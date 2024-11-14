"كنز البحر الأحمر".. الثقوب الزرقاء ملاذ آمن للعديد من الثدييات والأنواع الأخرى

وأفاد المركز أن الباحثين يواصلون دراسات متعمقة على الثقوب الزرقاء، ويعملون على إعداد خطط فعالة للحفاظ عليها وضمان استدامتها عبر الزمن، واصفًا هذه الثقوب بأنها "كنز البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنها من الظواهر الجيولوجية النادرة التي تتشكل على هيئة كهوف عمودية يمكن رؤيتها من سطح البحر على شكل حلقات.