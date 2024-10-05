بالفيديو.. "سبق" ترصد مشاعر المعلمين وطلابهم في يومهم العالمي

شارك معلمون ومعلمات سعوديون وصينيون في احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، التي رعاها أمس السبت وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان بمقر الوزارة بالرياض، تحت شعار “تقدير المعلمين.. نحو عقد جديد للتعليم”، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء العالمي في 5 أكتوبر من كل عام.