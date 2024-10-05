بالفيديو.. "سبق" ترصد مشاعر المعلمين وطلابهم في يومهم العالمي
شارك معلمون ومعلمات سعوديون وصينيون في احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، التي رعاها أمس السبت وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان بمقر الوزارة بالرياض، تحت شعار “تقدير المعلمين.. نحو عقد جديد للتعليم”، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء العالمي في 5 أكتوبر من كل عام.
وبهذه المناسبة، أكد مدير مكتب تعليم محافظة الدرعية الدكتور زيد بن فلاح الخُمشي لـ"سبق"، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يأتي تقديرًا لهذه القامات والهامات التي تدرس لأبنائنا الطلاب وتبني الحضارات والمستقبل.
وقدمت بدورها حميدة الحسن وكيلة الثانوية 57 ، جزيل الشكر والامتنان لكل المعلمين والمعلمات الذين علمونا استقامة الحرف واعتدال السطر.
كما عبّرت من جانبها معلمة اللغة الصينية ZHANG XIYUE لـ "سبق" عن سعادتها وبهجتها بالمشاركة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم.
ونوهت سارة العمري مديرة ابتدائية 203 بدور المعلمين والمعلمات بناة الأجيال والمستقبل والذين يحتاجون دائمًا منا إلى التكريم والتحفيز.
وبعثت المعلمة ريم بهران من تعليم عسير رسالة للمعلمين والمعلمات بأن يفتخروا برسالتهم السامية وأن يمضوا قدمًا بطلابهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 م.
وعبّرت معلمة التربية البدنية مريم الطليان عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية وزارة التعليم بالمعلم، لافتة إلى أهمية حصص التربية البدنية في تحسين مستوى الصحة العامة للطالبات.
وأعرب شعيب معلم اللغة الصينية في مدرسة يزيد بن أبي عثمان المتوسطة لـ"سبق"، عن سعادته بتدريس اللغة الصينية في المملكة.
وبعث عددٌ من الطلاب برسائل امتنان وتقدير لمعلميهم على ما يقدمونه من جهد وعطاء كبير في تعليمهم وتدريبهم.
وتضمّن حفل وزارة التعليم للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم كلمة موجهة من الطلاب لمعلميهم ومعلماتهم، وعرض فيلم مرئي عن مسيرة المعلم، إضافة إلى لوحة إنشادية (أوبريت) بعنوان: (معلم ووطن)، قدمها عددٌ من الطلاب والطالبات تكريمًا للمعلم في يومه العالمي.