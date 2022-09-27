ولي عهد البحرين يهنئ "محمد بن سلمان" بصدور الأمر الملكي برئاسته مجلس الوزراء

وأعرب سمو ولي عهد مملكة البحرين في برقية بعثها لسمو ولي العهد عن أصدق التهاني له على الثقة الملكية الغالية، راجياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة إسهاماته وعطائه في خدمة المملكة العربية السعودية وتعزيز تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.