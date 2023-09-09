كيف تروّج "اليوغا" للسلام بين الشعوب عبر "العشرين"؟.. هنا مشاركة سعودية فاعلة توجزها "المروعي"

وأشارت رئيس اللجنة السعودية لليوغا إلى أن رسالة البرنامج العالمي والتي عنونت بـ"أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد من خلال اليوغا" تنبثق من الفلسفة الهندية القديمة، وهي خلفية اليوغا التي تؤمن بأن العالم أسرة واحدة، وتؤمن بالسلام والتعايش والتناغم من خلال مبادئ لا عدوان، لا سرقة، توفير الطعام، والحفاظ على كوكب الأرض، والعيش بسلام، والتسامح، والتعايش وجميع أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة هي مذكورة في مبادئ الياما والنياما التي كتبت قبل 600 سنة قبل الميلاد، على حد تعبيرها.