"الوطني لسلامة النقل": فريق التحقيق باشر مهامه في واقعة إخلاء ركاب طائرة شركة طيران النيل نتيجة اختراق منظومة العجلات بمطار الملك فهد بالدمام

وقال البيان: تلقى المركز الوطني لسلامة النقل -فجر اليوم الخميس- بلاغًا بتعرض طائرة شركة طيران النيل من طراز إيرباص A-320 لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وألغى طاقم القيادة عملية الإقلاع وتم إخلاء ركاب الطائرة عبر زلاجات النجاة بعد قيام فريق الإطفاء بإخماد الحريق.