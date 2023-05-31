"الإبراهيم": صادرات المملكة غير النفطية بلغت أعلى مستوياتها في 2022 لتبلغ 313 مليار ريال

وقدّم الشكر لكل مواطن ومقيم على تعاونهم ومشاركتهم في الإعداد للمستقبل، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية، الذين كان لمساهماتهم كبير الأثر في إتمام هذا المشروع الوطني المهم، ومن بينها وزارات الداخلية، والطاقة، والصحة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، وإمارات المناطق، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، وبرنامج التحول الوطني، والبريد السعودي وغيرها من الجهات التي أسهمت بأدوار مختلفة في مراحل التعداد.