جازان ..غموض بشأن حالات نفوق جماعي في مواشٍ بأبو عريش ومطالبات بالتدخل

وقال أحد المربين لـ"سبق" من قرية أبو السلامة إنه "منذ منتصف أغسطس حتى الآن نفق عنده نحو ٣٠ رأسًا من الماشية بما فيهم صغار الإناث بعد وضعها بأيام قليلة"، لافتاً إلى أنهم يتجهون إلى الصيدليات البيطرية التجارية لكن دون جدوى، فكل صيدلية تصرف علاجات معينة حسب وصف مالك الماشية للمرض، دون تشخيص دقيق لمعرفة المسبب الرئيسي.