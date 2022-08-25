مستمرة وربما تمتد.. "المسند": "مدار 22" تُواعد 4 مناطق بالهطولات

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند: حالة "مدار 22- المطرية الصيفية" مستمرة، واليوم متوقع أمطار متفرقة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار المتفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة، ربما تمتد حتى غربي منطقة الرياض وجنوبي الربع الخالي.
وأضاف: "وفقًا لأفق السعودية؛ فإن النهار لا يزال أطول من الليل؛ وذلك خلال النصف الأول من موسم سهيل، وسيكون طول النهار في شمالي المملكة أطول من جنوبها، ثم يتساوى الليل مع النهار في 27 و28 سبتمبر".
وبيّن: "في نهاية موسم سهيل تنقلب المعادلة؛ حيث يصبح النهار جنوبي المملكة أطول من النهار في شمالها".