مستمرة وربما تمتد.. "المسند": "مدار 22" تُواعد 4 مناطق بالهطولات

وأضاف: "وفقًا لأفق السعودية؛ فإن النهار لا يزال أطول من الليل؛ وذلك خلال النصف الأول من موسم سهيل، وسيكون طول النهار في شمالي المملكة أطول من جنوبها، ثم يتساوى الليل مع النهار في 27 و28 سبتمبر".