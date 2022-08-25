محليات

مستمرة وربما تمتد.. "المسند": "مدار 22" تُواعد 4 مناطق بالهطولات

قال: تنقلب المعادلة نهاية "سهيل" ليصبح النهار جنوبًا أطول من الشمال
مدار 22 - المطرية الصيفية
مدار 22 - المطرية الصيفية
سبق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند: حالة "مدار 22- المطرية الصيفية" مستمرة، واليوم متوقع أمطار متفرقة.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار المتفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة، ربما تمتد حتى غربي منطقة الرياض وجنوبي الربع الخالي.

وأضاف: "وفقًا لأفق السعودية؛ فإن النهار لا يزال أطول من الليل؛ وذلك خلال النصف الأول من موسم سهيل، وسيكون طول النهار في شمالي المملكة أطول من جنوبها، ثم يتساوى الليل مع النهار في 27 و28 سبتمبر".

وبيّن: "في نهاية موسم سهيل تنقلب المعادلة؛ حيث يصبح النهار جنوبي المملكة أطول من النهار في شمالها".

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالله المسند
الحالة المطرية الصيفية

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