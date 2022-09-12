"إرادة الرياض" يستمر في الصدارة على المستشفيات النفسية في "وازن الصحة"

من جهتها أوضحت رئيسة قسم التحول والتميز في الأداء بالمجمع أخصائي أول ريم بنت معيش المحمدي، أن المجمع ما زال محافظًا على هذا المركز منذ إدراج مستشفيات الصحة النفسية في شهر أكتوبر للعام 2020م ضمن المنشآت التي يستهدفها البرنامج، ويأتي ذلك -بعد توفيق الله- نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المجمع في خدمة المرضى والمراجعين؛ خاصة في ظل طبيعة المرض النفسي من عدم استبصار المرضى أو إدراكهم لوضعهم الصحي، وعدم القدرة على الشكوى والتعبير عن احتياجاتهم، إضافة إلى حرص المجمع على تطوير مهارات الكوادر البشرية من الموظفين والمتدربين وتحسين بيئة العمل.