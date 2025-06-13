المملكة تكرّس نهج السلام.. وتمنع استخدام أجوائها لأي أعمال عدائية

ويجب التأكيد على أن جهود المملكة وتدخلها الحكيم في حل الخلافات بين الدول المتنازعة، يُعزز من مكانتها الدولية، ويجعلها أيقونة عالمية في نشر السلام والوئام في المنطقة والعالم، من خلال دبلوماسية هادئة، وتغليب لغة الحوار البنّاء بين الأطراف المتنازعة. ولم يمنع هذا النهج القيادة الرشيدة من تأمين أجواء المملكة من أي اختراق محتمل، ورفض استخدام هذه الأجواء في أي أعمال عدائية في المنطقة أياً كان مصدرها، حفاظًا منها على سيادتها الوطنية.