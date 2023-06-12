ضَبْط 65 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بمحمية الملك عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 65 مخالفًا لنظام البيئة، 46 مواطنًا، ومواطنًا خليجيًّا، و13 مقيمًا من الجنسية السودانية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (1.272) متنًا من الإبل و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.
وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحثت على الإبلاغ عن أية حالات تُمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية)، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.