ضَبْط 65 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بمحمية الملك عبدالعزيز

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 65 مخالفًا لنظام البيئة، 46 مواطنًا، ومواطنًا خليجيًّا، و13 مقيمًا من الجنسية السودانية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (1.272) متنًا من الإبل و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.