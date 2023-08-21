"تقويم التعليم والتدريب" تعلن مواعيد التسجيل في اختبار "التربوي العام"

وأما للنساء فموعد تسجيل من هن على رأس العمل هو يوم 4 سبتمبر 2023 وللجميع يوم 6 سبتمبر 2023 ويستمر التسجيل حتى 8 نوفمبر 2023م، والتسجيل للجميع سيكون خلال موقع المركز الوطني للقياس.