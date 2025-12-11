"المشيطي" يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية في نيروبي

ترأس نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة بجامعة الدول العربية، الذي ناقش أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على الموارد الطبيعية والأمن البيئي، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل البيئي العربي المشترك.