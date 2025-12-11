"المشيطي" يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية في نيروبي

ترأس نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة بجامعة الدول العربية، الذي ناقش أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على الموارد الطبيعية والأمن البيئي، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل البيئي العربي المشترك.
وجاء الاجتماع على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، المقامة خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025م، حيث عقد المشيطي سلسلة من اللقاءات الثنائية تناولت توسيع التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية لحماية البيئة.
وفي هذا الإطار، بحث "المشيطي" مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج، خصوصًا في مبادرات الاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، ودعم البرامج الأممية بجهود وطنية فعالة.
كما التقى "المشيطي" رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، وبحث الجانبان التعاون الثنائي في قطاع البيئة وسبل تطوير البرامج المشتركة في إدارة الموارد الطبيعية والمراقبة البيئية وحماية التنوع الحيوي بين البلدين. وأكد معاليه دعم المملكة لرئاسة سلطنة عمان أعمال الدورة الثامنة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والحرص على تعزيز العمل الإقليمي والدولي بما ينسجم مع التزامات المملكة البيئية ودورها في مواجهة تحديات الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي.