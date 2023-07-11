مستشفيات الدكتور "سليمان الحبيب" تطلق خدمة "إنيرجايز" "Energize" بهدف تحسين الصحة العامة للجسم

أطلقت مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، خدمة إنيرجايز (Energize) كداعم لتحسين الصحة العامة في الجسم، وهي عبارة عن فيتامينات متنوعة أساسية وبروتينات، على شكل أحماض أمينية وبعض المعادن والمكملات التي تم إعدادها من قبل الفريق الطبي للمجموعة، بما يتناسب مع احتياجات كل مُراجع وتؤخذ عبر المحاليل الوريدية.
وتتوفر خدمة إنيرجايز (Energize) في كافة مستشفيات المجموعة، ويشرف عليها فريق طبي من متخصصين لمنح مراجعينا تجربة صحية مميزة، وهي عبارة عن أمزجة متعددة من المحاليل التي تحتوي على معززات لتحسين الصحة العامة ودعم جهاز المناعة والمساعدة في تنشيط الجسم، بالإضافة إلى تعويض نقص الفيتامينات.
وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الفيتامينات والمكملات وريدياً مما يضمن امتصاصها بنسبة 100%، على خلاف الفيتامينات التي يتم تناولها عبر الفم أو حقنها في العضل، حيث يمتصّها الجسم بنسب وسرعات أقل، كما أن هذه الخدمة ستفيد الكثير من المراجعين الأصحاء الذين يبحثون عن دعم مباشر لتعزيز الصحة، والمرضى ذوي الحالات الصحية المستقرة والراغبين في دعم حالتهم الصحية العامة.
وهذه المحاليل تعتبر إجراءً بسيطاً لا يسبّب أية مخاطر على الصحة، كما أنه يتم تحضير المحاليل بما يتناسب مع معايير السلامة الدولية، ويتم إعطاؤها في جو من الخصوصية، وتستغرق جلسة الحقن من ساعة إلى ساعتين.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق خدمة "إنيرجايز" يأتي في إطار سياسات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية التي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى والمراجعين وتقديم خدمات رعاية صحية متطورة ومتميزة ومتطابقة مع أعلى المعايير العالمية.
الجدير بالذكر أن المجموعة حققت نجاحات كبيرة في مجال تجويد خدمات الرعاية الصحية، وأطلقت الكثير من الخدمات في هذا السياق، مثل "خدمة الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب عن بعد، من أي مكان، وعلى مدار الساعة، ودشنت النسخة المطورة لتطبيق الأجهزة الذكية، الذي سهّل الوصول إلى أكثر من 100 خدمة رعاية صحية، وأتاحت كذلك خدمة توصيل الوصفات الطبية إلى المرضى في منازلهم، وكذلك خدمة التدخل السريع (RRT)، التي يقوم عليها فريق طبي مكون من أطباء متخصصين في طب الطوارئ لتشخيص وعلاج الحالات الطارئة، وبرنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد، وتشخيص حالات الاشتباه خارج المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية لمن تثبت إصابته بالسرعة اللازمة.