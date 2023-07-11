مستشفيات الدكتور "سليمان الحبيب" تطلق خدمة "إنيرجايز" "Energize" بهدف تحسين الصحة العامة للجسم

الجدير بالذكر أن المجموعة حققت نجاحات كبيرة في مجال تجويد خدمات الرعاية الصحية، وأطلقت الكثير من الخدمات في هذا السياق، مثل "خدمة الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب عن بعد، من أي مكان، وعلى مدار الساعة، ودشنت النسخة المطورة لتطبيق الأجهزة الذكية، الذي سهّل الوصول إلى أكثر من 100 خدمة رعاية صحية، وأتاحت كذلك خدمة توصيل الوصفات الطبية إلى المرضى في منازلهم، وكذلك خدمة التدخل السريع (RRT)، التي يقوم عليها فريق طبي مكون من أطباء متخصصين في طب الطوارئ لتشخيص وعلاج الحالات الطارئة، وبرنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد، وتشخيص حالات الاشتباه خارج المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية لمن تثبت إصابته بالسرعة اللازمة.