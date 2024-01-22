زكي حسنين يفوز بجائزة صناع الترفيه في حفل "جوي أووردز"

وتمنح الهيئة العامة للترفيه جوائز صناع الترفيه بناءً على تفضيلات الجمهور، الذي يختار الفائزين في 5 فئات، هي السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات، وتشمل 13 جائزة، بالإضافة إلى الجوائز التكريمية، التي تشمل جائزة صناع الترفيه الفخرية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة، وجائزة شخصية العام.