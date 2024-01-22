زكي حسنين يفوز بجائزة صناع الترفيه في حفل "جوي أووردز"

رفع زكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة "بنش مارك"، شكره وعرفانه إلى مقام القيادة في المملكة العربية السعودية، وإلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عقب تَسَلمه جائزة صناع الترفيه في حفل توزيع جوائز جوي أووردز 2024، في نسختها الرابعة، التي أقيمت مساء أمس (السبت)، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتمنح الهيئة العامة للترفيه جوائز صناع الترفيه بناءً على تفضيلات الجمهور، الذي يختار الفائزين في 5 فئات، هي السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات، وتشمل 13 جائزة، بالإضافة إلى الجوائز التكريمية، التي تشمل جائزة صناع الترفيه الفخرية، وجائزة الإنجاز مدى الحياة، وجائزة شخصية العام.
ويُعتبر حفل جوائز صناع الترفيه "جوي أووردز" (JOY AWARDS) من أبرز الفعاليات الفنية التي تقام في الوطن العربي؛ حيث يتم تكريم نخبة من الفنانين والمبدعين في مجالات مختلفة، بناءً على تصويت الجمهور.