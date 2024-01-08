سلمان بن سلطان ينوّه باهتمام الدولة ودعمها للمشروعات العملاقة بمكة والمدينة المنورة

من جهته، قدّم أمين منطقة المدينة المنورة، عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على اهتمامه ودعمه لمشاريع أمانة المنطقة والتي تتواكب مع حجم الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكافة القطاعات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكّان المنطقة وزوارها الكرام.