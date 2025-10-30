إطلاق اسم الأمير خالد بن فيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل

ويُعدّ المركز الذي يحمل اسم الأمير خالد بن فيصل منصةً بحثية واستشارية رائدة، وتأسّس بقرار من مجلس الأمناء في أبريل 2015م، ويعتمد في أعماله على الكفاءات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة، بما في ذلك الطب، والصيدلة، والهندسة والحوسبة المتقدمة، والعلوم، والأعمال، والقانون.