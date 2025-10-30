إطلاق اسم الأمير خالد بن فيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل

أقرّ مجلس أمناء جامعة الفيصل بالرياض، مشروع مبادرتين تقدّم بهما صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، رئيس اللجنة التنفيذية للجامعة، لتكريم الدور المحوري والتأسيسي الذي اضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، في دعم الجامعة ورعايتها منذ نشأتها.
وتضمّن القرار تحويل مسمى "مركز جامعة الفيصل للأبحاث والدراسات الاستشارية" إلى "مركز الأمير خالد الفيصل للأبحاث والدراسات الاستشارية"، وتسمية مبنى كلية القانون والعلاقات الدولية باسم "مبنى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل".
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات الأمير خالد بن فيصل الكبيرة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعكس تسمية مبنى كلية القانون، اهتمام سموه الفكري والإداري بمجالات الحوكمة وصناعة السياسات العامة، التي تمثّل محورًا رئيسًا في برامج الكلية.
ويُعدّ المركز الذي يحمل اسم الأمير خالد بن فيصل منصةً بحثية واستشارية رائدة، وتأسّس بقرار من مجلس الأمناء في أبريل 2015م، ويعتمد في أعماله على الكفاءات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة، بما في ذلك الطب، والصيدلة، والهندسة والحوسبة المتقدمة، والعلوم، والأعمال، والقانون.
وأكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، أن هذه المبادرات تمثّل أقل ما يمكن تقديمه لسمو الأمير خالد بن فيصل، الذي كان ولا يزال ركيزة أساسية وعمادًا للدعم والرعاية لهذه المؤسسة الأكاديمية منذ لحظة تأسيسها الأولى.
من جانبه، أكّد معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، أن هذا التكريم يجسد عرفان الجامعة بالدور الريادي والتاريخي لسموه، في تمكينها لتكون منارة علمية وبحثية متميزة على المستويين الوطني والعالمي.