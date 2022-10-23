لتحسين المشهد الحضري.. زراعة 155 ألف زهرة في شوارع وميادين القطيف

وأوضحت الأمانة، أن الزهور توزعت على الحدائق والميادين والطرقات والواجهات البحرية بالمحافظة، وبأشكال جمالية مختلفة، وتنوعت بما يناسب طبيعتها وتكوينها الذي يتلاءم مع أجواء المنطقة وطبيعتها الجغرافية؛ مشيرة إلى أن الأعمال تتم من خلال مسح المواقع المستهدفة ودراستها والعمل على توزيع الزهور الجديدة؛ حيث إنه خلال الموسم الحالي سيتم زراعة أكثر من مليون زهرة.