فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ 4 أشخاص يمارسون التسوّل بحائل

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية في منطقة حائل، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسوّل.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المارة، كما تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية السورية بعد قيامه بالتسوّل خارج أحد المساجد.
وأضاف الأمن العام أنه تمّ رصد وضبط مواطنة قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة، كما تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة.