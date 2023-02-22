فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ 4 أشخاص يمارسون التسوّل بحائل

وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المارة، كما تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية السورية بعد قيامه بالتسوّل خارج أحد المساجد.