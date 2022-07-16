أمير قطر: موقفنا ثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي

وأشار إلى أن الدول العربية أجمعت على الرغم من خلافاتها، على مبادرة سلام عربية تُعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعًا إذا وافقت إسرائيل على تسويةٍ بناءً على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية السلام؛ لافتًا النظر إلى أنه لا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها، ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات، ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدّم العرب تنازلات؛ مبينًا أنه إذا كان لإسرائيل رأي عام فإن لدينا أيضًا في العالم العربي رأينا العام، ونتطلع إلى دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الشـرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي؛ بحيث لا يكون المقصود تفاوضًا من أجل التفاوض، ولا لإيهام أنفسنا أنه ثمة عملية سلام جارية.