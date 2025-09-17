ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش و16,317 قرصًا والقبض على 9 متورطين في جازان وتبوك والشرقية

تواصل الجهات الأمنية جهودها المكثفة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، عبر عمليات نوعية متوازية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على متورطين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة القضايا لجهات الاختصاص.
فقد قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهما (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي سياق متصل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وعلى الصعيد ذاته، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر و(16,317) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (3) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)،وعبر البريد الإلكتروني:(Email:995@gdnc.gov.sa)،وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.