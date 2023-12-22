المسحل: جميع مباريات كاس العالم 2034 ستكون في السعودية وعديد من الشخصيات حول العالم تعرض لاعبيها للاحتراف في المملكة

وتميز عام 2023 للسعوديين في كرة القدم، حيث بدأ بالتعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، من قِبَل نادي النصر السعودي، وسينتهي بلعب أفضل فريق حاليًا في العالم، مانشستر سيتي الإنجليزي، في جدة، حيث سيُقام نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم الجمعة.