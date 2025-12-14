"جي آي بي كابيتال" تعزّز ريادتها الإقليمية باستكمال ثلاث صفقات بارزة في أسواق رأس المال الدولية بقيمة 2.1 مليار دولار

وفي تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال أسامة محمد شاكر،:"تعكس الإصدارات الثلاثة الناجحة عمق الثقة التي يضعها عملاؤنا في جـي آي بي كابيتال، وقوة شبكة التوزيع التي نمتلكها عبر الأسواق العالمية. كما أن معدلات التغطية العالية ومشاركة المستثمرين ذوي الملاءة العالية تُعد مؤشراً واضحاً على استمرار الثقة في فرص الائتمان الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى متانة الآفاق الاقتصادية في المنطقة.