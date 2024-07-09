رئيسة مركز تاريخ البحر الأحمر: "القلزم" يستهدف إثراء قاعدة بيانات البحث العلمي

وأوضحت أن الهدف هو الخروج بأفكار ابتكارية ومستدامة في التاريخ أو الجغرافية أو العلوم الاجتماعية أو النقد والشعر والهندسة والأزياء وكل ما يتعلق بالبحر الأحمر ويتقاطع ثقافيًا واجتماعيًا.