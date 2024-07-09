رئيسة مركز تاريخ البحر الأحمر: "القلزم" يستهدف إثراء قاعدة بيانات البحث العلمي

أوضحت رئيسة مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة د. أروى عرب أن برنامج "القلزم" يستهدف طلبة الدراسات العليا في جامعات المملكة والمهتمين بمجالات البحر الأحمر.
وذكرت أن الهدف إثراء قاعدة بيانات البحث العلمي المتعلقة بهذا البحر.
وأوضحت أن الهدف هو الخروج بأفكار ابتكارية ومستدامة في التاريخ أو الجغرافية أو العلوم الاجتماعية أو النقد والشعر والهندسة والأزياء وكل ما يتعلق بالبحر الأحمر ويتقاطع ثقافيًا واجتماعيًا.
وأشارت إلى أن البرنامج يختص بالأبحاث العلمية ويركز على الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وبعد 10 أيام سيكون هناك برنامج آخر عبارة عن مسابقة ابتكارية لطلاب الجامعة والخريجين في الإنتاج الرقمي والثقافة والفنون والتقنيات الناشئة.