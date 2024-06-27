انتظام للأمطار ومرحلة باردة.. "العصيمي" يتحدث عن "ظاهرة مهمة لا تلقى اهتماماً"!

وأضاف: الظروف الدافئة شمال الأطلسي غالباً تؤثر على طبيعة التيار النفاث وتوزيع الكتل الهوائية وارتفاع الضغط الجوي في منطقة شمال الأطلسي +NAO، والمناطق القطبية +AO، بالتزامن مع بعض الظواهر المناخية الأخرى مثل ENSO؛ حيث ينتج عنها بشكل غير مباشر ارتفاع في درجات الحرارة وهذا الوضع ملاحظ في المواسم الاخيرة، ويُعتبر ظروفاً مناخية طبيعية ومتكررة.