أكاديمية "طويق" تُواصل تقديم برامجها التدريبية

وحصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education)، من شركة أبل كأول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط والتي خرّجت أكثر من 100 طالبة في أول دفعة من دفعات البرنامج، وتم اعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift)، ليسهم هذا الإنجاز الجديد، في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خريطة التقدم التقني، مواصلة للإنجازات التي حققتها وتحققها في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.