أكاديمية "طويق" تُواصل تقديم برامجها التدريبية

وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز الحمادي: الأكاديمية تهدف إلى تدريب وتأهيل نحو 28 ألف شخص من الجنسين سنوياً، في عدد من المجالات التقنية التي تُلبي احتياجات سوق العمل خلال المرحلة الحالية، مثل البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومختلف مجالات التقنيات الناشئة، وقد نتج عنها استفادة أكثر من 5660 مستفيداً حتى الآن؛ من خلال الدورات التدريبية، واستفادة 1605 مستفيدين من برنامج طويق للناشئين عبر أكثر من 10 مسارات تقنية متنوعة، إضافة إلى استفادة أكثر من 2000 متدرب بالمعسكرات التدريبية المقامة بالأكاديمية، ومنها برنامج طويق 1000 الذي قام بتدريب 1000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة والإسهام في توظيفهم في سوق العمل، ما سهّل من إسهام هذه البرامج في اكتشاف المهارات التقنية للمتدربين وتنميتها لتحقيق مستهدفات رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في الوصول إلى هدف "مُبرمج من كل 100 سعودي في عام 2030".