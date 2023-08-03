عشاق السباحة على موعد مع تجربة فريدة في مسبح "أم عنم" الشاطئي بحقل

يعدّ مسبح "أم عنم" الشاطئي أحد أبرز الوجهات السياحية في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، نظرًا لما يمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية، حيث يتميز بنقاء المياه، ونعومة التُربة، وتدرج الأعماق، فيما يمتد شاطئه مسافة 200 متر تقريباً على شكل هلالي.