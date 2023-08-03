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عشاق السباحة على موعد مع تجربة فريدة في مسبح "أم عنم" الشاطئي بحقل
يتميز بنقاء المياه ونعومة التربة وتدرج الأعماق.. ويمتد مسافة 200م تقريبًا
يعدّ مسبح "أم عنم" الشاطئي أحد أبرز الوجهات السياحية في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، نظرًا لما يمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية، حيث يتميز بنقاء المياه، ونعومة التُربة، وتدرج الأعماق، فيما يمتد شاطئه مسافة 200 متر تقريباً على شكل هلالي.
ويمنح المسبح لزائره تجربة استثنائية من خلال ممارسة رياضة السباحة واكتشاف روعة التضاريس الصخرية والرملية فيه والاسترخاء، إلى جانب المناظر البحرية الخلابة التي تسكن المكان وتدعم التأمل فيه.
وفي ظل مشاهد الجمال البيئي في مسبح "أم عنم"، أبدى الزوار حرصهم على زيارة الشاطئ بوصفه نموذجاً حياً للمسابح الشاطئية التي تُلبي الاحتياج الإنساني من الترفيه والاستجمام واكتساب مهارات السباحة والتعرف على مختلف الكائنات البحرية.