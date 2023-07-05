"أمانة جدة" تنفذ مبادرات تطوعية خلال الربع الثاني للعام الحالي.. هذه تفاصيلها

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 495 متطوعًا ومتطوعةً، ضمن 33 فرصة تطوعية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين المسجلين في منصة "أصدقاء جدة" خلال الفترة 36012 متطوعًا ومتطوعةً.