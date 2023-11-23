"سعود الطبية" تؤكد أهمية الإجراءات الوقائية لتفادي مرض الربو

وأكدت أهمية الإدراك والقدرة على تحديد المحفزات المحتملة وإبلاغ الطبيب بها؛ حتى يمكن اتخاذ الاحتياطات والإجراء المناسب، ومنها استخدام جهاز الاستنشاق حسب توصيات الطبيب والحصول على التطعيمات السنوية ضد الإنفلونزا، وكذلك التطعيمات المنتظمة ضد الالتهاب الرئوي وتجنب المكورات الرئوية؛ لتقليل مخاطر التهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب البقاء بمكان دافئ وآمن وارتداء قناع لمنع الهواء البارد والجاف من الاتصال المباشر بمجرى الهواء، وشرب المزيد من السوائل الدافئة، وتناول الطعام بشكل صحيح.