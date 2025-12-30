مخالفات جسيمة تُغلق 11 لاونجًا في حائل خلال شهرين.. وأمانة المنطقة تتوعّد بإجراءات صارمة

أغلقت أمانة منطقة حائل 11 لاونج في مدينة حائل خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إثر رصد مخالفات جسيمة للاشتراطات النظامية والصحية المعتمدة، ضمن أعمال اللجنة الميدانية لمتابعة المقاهي واللاونجات.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، أن المخالفات شملت اختلاف المساحة الفعلية عن المساحة المعتمدة في الترخيص، وعدم استخراج الشهادات الصحية للعاملين، إلى جانب تجاوزات في حفظ وتداول وتقديم المواد الغذائية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولوائح الجهات المختصة.
وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع أي منشأة يثبت عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين دون استثناء، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
ودعت "أمانة منطقة حائل" الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال منصة "بلدي"، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة وعدم السماح بأي تجاوز يهدد سلامة المستفيدين أو يخالف الأنظمة.