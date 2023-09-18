مجسم "الدلة" بالدائر يفتح خلافاً بين مواطن والبلدية.. مناقصة أم مبادرة؟ اتجه للإمارة

وأضاف: "الموضوع أخذ منحى آخر بعد نقل رئيس البلدية الذي رحب به"، موضحاً أن نقل رئيس البلدية جاء قبل تركيب المجسم، وتمّ عرض الأمر على الرئيس الحالي، وتم تركيبه في مدخل المحافظة بدل الدوّار نظراً لشكله الجمالي، لافتاً إلى أنه بعد التركيب بدأت فصول المطالبة؛ حيث ادعت البلدية أن التصميم عبارة عن مبادرة منه، وهو ما نفاه المواطن، مبيناً أن هناك اتفاقاً مسبقاً شفهياً على أن يتم إدخاله في مناقصة غير أن نقل الرئيس أزّم الحالة وعطّل مستحقاته.