"هرم الاهتمام".. أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من مستهدفات "رؤية المملكة 30"

وأكد "الفيصل" أنه منذ أن بارك انطلاقة الرؤية خادم الحرمين الشريفين وحظيت بمتابعة ولي عهده الأمين وهي تحمل في طياتها تباشير الخير والرخاء والازدهار، وتسهم في ذات الوقت في تحقيق تحولات كبيرة وإنجازات فريدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على البناء والنماء وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن برامجها الطموحة وضعت على هرم الاهتمام العناية بضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بيسر وطمأنينة وأمان، يواكب ذلك تطوير دائم لمنظومة الخدمات المقدمة لهم حتى نصل بحول الله إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.