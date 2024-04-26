"هرم الاهتمام".. أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من مستهدفات "رؤية المملكة 30"

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وأكد "الفيصل" أنه منذ أن بارك انطلاقة الرؤية خادم الحرمين الشريفين وحظيت بمتابعة ولي عهده الأمين وهي تحمل في طياتها تباشير الخير والرخاء والازدهار، وتسهم في ذات الوقت في تحقيق تحولات كبيرة وإنجازات فريدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على البناء والنماء وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن برامجها الطموحة وضعت على هرم الاهتمام العناية بضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بيسر وطمأنينة وأمان، يواكب ذلك تطوير دائم لمنظومة الخدمات المقدمة لهم حتى نصل بحول الله إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.
ونوّه أمير مكة إلى أن ما تحقق دافع لكل القطاعات لمواصلة مسيرة النجاحات وتحقيق المستهدفات من أجل بلوغ مراحل متقدمة من التطور والتنمية، لافتًا إلى أن منطقة مكة المكرمة تزخر بميزات طبيعية وجغرافية متنوعة، وبها إرث حضاري ضارب في جذور التاريخ، إلى جانب توفر فرص استثمارية واعدة ستكون رافدًا قويًا لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه -حفظه الله- وساعده الأيمن لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والسؤدد والرخاء.
من جانبه، أكد نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أن ما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية جاء بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- للوصول لمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- نظير ما تحقق من إنجازات كبيرة وتحولات نوعية على كل الأصعدة، ويأتي في مقدمة ذلك الزيادة التاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج إذ بلغ عددهم 13 مليونًا و56 ألف معتمر متجاوزة مستهدف 2023 المقدر بعشرة ملايين معتمر، يضاف إلى ذلك أعداد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن والذين بلغ عددهم 132 ألفًا وهذا الرقم يتجاوز المستهدف البالغ 110 آلاف متطوع ومتطوعة.
ولفت الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم ومتابعة عراب الرؤية سمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- حققت مؤشرات إيجابية تبشر بنمو اقتصادي مطرد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحولت معها الأحلام إلى واقع ملموس زاخر بالإنجازات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والزراعة والسياحة والصحة والرياضة وغيرها، فكان لذلك انعكاسه الإيجابي على التنمية في منطقة مكة المكرمة ما حقق لها قفزات نوعية أسهمت في استثمار المقدرات التي تزخر بها.
وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالابتهال إلى الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار في ظل قيادة حكيمة ورؤية حالمة وشعب يسابق الزمن لتحقيق المنجزات ويعانق طموحه عنان السماء.