نائب أمير المنطقة الشرقية يكرّم البنك العربي الوطني anb تقديراً لدوره الداعم للإسكان التنموي

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، البنك العربي الوطني anb بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة البنك لدعم الإسكان التنموي والمتضمنة تشييد 20 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً في المنطقة الشرقية، من أصل 100 وحدة سكنية تكفّل البنك بتقديمها في مختلف مناطق المملكة عبر مبادرته "مشروع رحب" التي ينفّذها بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمته جمعية "مأوى" لـ "شركاء النجاح" بمقر إمارة المنطقة الشرقية برعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية "مأوى" الأستاذ عايض بن فرحان القحطاني، ومديرها التنفيذي الأستاذ الحسن بن علي المشيخي، والمدير الإقليمي للبنك العربي الوطني بالمنطقة الشرقية الأستاذ فيصل بن عبدالله القحطاني.
وتعد مبادرة "مشروع رحب" من بين المبادرات المجتمعية المستدامة التي يتبنّاها البنك العربي الوطني تحت مظلة برامجه للمسؤولية الاجتماعية anbsociety، لدعم القطاع غير الربحي في المملكة وفي مقدمته قطاع الإسكان التنموي، بالنظر إلى آثاره المستدامة في تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم ورفع جودة حياتهم وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجدد المتحدث الرسمي لجمعية "مأوى" يوسف الفردوس الشكر والتقدير للبنك العربي الوطني على هذا الدعم، الذي سيعود بالأثر الإيجابي المستدام على الأسر المستفيدة، وسيوفر لهم السكن الكريم والاستقرار المعيشي، معتبراً أن الجمعية تتطلع إلى مشروع "رحب" على اعتباره ركيزة استراتيجية رئيسة لتحقيق التكامل مع الجهات الشريكة والتماثل في تحقيق المستهدفات المجتمعية والتنموية لتفعيلها على النحو الأمثل.
يشار إلى أن مشروع رحب المجتمعي والذي يقام بدعم من البنك العربي الوطني وضمن اتفاقية تعاون ثلاثية تجمعه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى"، قد تم إطلاقه في شهر ديسمبر من عام 2023، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لبناء وتمليك 100وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة وتقديمها للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك عبر عدة مراحل، حيث تم تدشين أعمال المرحلة الأولى للمشروع في منطقة القصيم والمتضمنة إقامة 20 وحدة سكنية. ويستفيد من المشروع عند اكتماله أكثر من 500 مستفيد.