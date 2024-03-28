نائب أمير المنطقة الشرقية يكرّم البنك العربي الوطني anb تقديراً لدوره الداعم للإسكان التنموي

يشار إلى أن مشروع رحب المجتمعي والذي يقام بدعم من البنك العربي الوطني وضمن اتفاقية تعاون ثلاثية تجمعه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى"، قد تم إطلاقه في شهر ديسمبر من عام 2023، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لبناء وتمليك 100وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة وتقديمها للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك عبر عدة مراحل، حيث تم تدشين أعمال المرحلة الأولى للمشروع في منطقة القصيم والمتضمنة إقامة 20 وحدة سكنية. ويستفيد من المشروع عند اكتماله أكثر من 500 مستفيد.