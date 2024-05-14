محليات

"الجدعان": الناتج المحلي الإجمالي ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق الرؤية

قال: 72% من الناتج استثمارات غير نفطية وخفّضنا من إنتاج النفط لـ 7%
وزير المالية محمد الجدعان
وزير المالية محمد الجدعان

أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة تطوّرت بشكلٍ كبيرٍ، والناتج المحلي الإجمالي ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030.

وأضاف الجدعان؛ خلال كلمته في انطلاق منتدى قطر الاقتصادي "إعادة تشكيل اقتصاد الشرق الأوسط"، سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة دول الخليج لمواكبة التغيير والتحديات.

ولفت إلى أن ثبات العملات الخليجية أسهم في تراجع تكاليف الواردات، وعلينا أن نكون مستعدين للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وشدّد الجدعان؛ على أن 72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية، لذلك خفّضنا من إنتاج النفط لـ 7%.

رؤية 2030
وزير المالية
محمد الجدعان
منتدى قطر الاقتصادي

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