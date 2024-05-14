"الجدعان": الناتج المحلي الإجمالي ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق الرؤية

أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة تطوّرت بشكلٍ كبيرٍ، والناتج المحلي الإجمالي ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030.
وأضاف الجدعان؛ خلال كلمته في انطلاق منتدى قطر الاقتصادي "إعادة تشكيل اقتصاد الشرق الأوسط"، سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة دول الخليج لمواكبة التغيير والتحديات.
ولفت إلى أن ثبات العملات الخليجية أسهم في تراجع تكاليف الواردات، وعلينا أن نكون مستعدين للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدّد الجدعان؛ على أن 72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية، لذلك خفّضنا من إنتاج النفط لـ 7%.