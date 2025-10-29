رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السعودية تقود المنطقة في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة البحيران، المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، أن تداخل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الحيوية والحوسبة الكمية يسهم في تطوير حلول تخدم الإنسان وتدعم التنمية، مشددة على أهمية توظيف التقنية بمسؤولية لتحقيق توازن بين التقدم والتنمية المستدامة.