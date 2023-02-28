مجموعة stc وتحالف Alaian يتعاونان في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 لتقديم أفضل الممارسات في مجال الابتكار

ودشنت مجموعة stc اتفاقيتها مع تحالف Alaian في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، وهو تحالف عالمي للابتكار إذ يضمّ 8 شركات اتصالات عالمية رائدة تساهم في ربط الشركاء وتبادل الخبرات والبحث عن الشركات الناشئة. كما يضمّ تحالف Alaian حوالى 700 مليون عميل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللّاتينيّة. يعمل التحالف على تعزيز فرص شركائه في البحث عن الشركات الناشئة عالمياً مستنداً على الحالات المستخدمة والتي تعزّز تقنيّات الاتّصالات الحاليّة والجديدة منها شبكة الجيل الخامس والألياف الضوئية وغيرها، إلى جانب تعدد العروضٍ التي تعزز القيمة المضافة لدى العملاء. ويمكن للشركات الناشئة التي يحددها التحالف من الوصول إلى أفضل الموارد التي يوفّرها لهم أعضاء شركات الاتّصالات.