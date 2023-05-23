مفتي المملكة يستقبل مدير الإفتاء بجازان ويطلع على برامج ومناشط الفرع

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي، الذي سلّمه التقرير الختامي لمبادرة "الإفتاء والفئة الغالية" التي دشنها أمير منطقة جازان مؤخرًا.