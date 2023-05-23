مفتي المملكة يستقبل مدير الإفتاء بجازان ويطلع على برامج ومناشط الفرع

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي، الذي سلّمه التقرير الختامي لمبادرة "الإفتاء والفئة الغالية" التي دشنها أمير منطقة جازان مؤخرًا.
وشكر المفتي مدير عام الفرع على ما يقدمه من جهود ومشاركات في إطار رسالة الرئاسة في نشر الفتاوى وتقديم الخدمات الاسترشادية والتوعوية والفكرية؛ تحقيقًا لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وخلال اللقاء استمع مفتي المملكة إلى شرح لما قام به الفرع بتفعيل المبادرة والفئات المستهدفة.
من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي الذي سلّمه التقرير الختامي للمبادرة.
وأشاد "العواد" بالجهود والأعمال التي يقوم بها الفرع، مثمنًا لمدير عام الفرع والعاملين فيه جهودهم المستمرة.